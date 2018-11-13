Радары выходят “на охоту” за недисциплинированными водителями

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 13 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 3/M 1: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 86 – 101;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 23-48, (на участке района Оргеев);

R 14: R 6 – Кодру Ноу – Сорока, (на участке района Теленешть);

R 3/R 33/G 98: (на участке района Хынчешть);

M 3/ R 3/ R 26: (на участке района Чимишлия);

R 34: (на участке района Леова);

R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Анений Ной – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 95;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, км 0 – 31.