Радары “выходят на охоту” за молдавскими водителями

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 30 ноября, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшены);
- R 2: Кишинев – Бендеры;
- M3/R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
- R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;
- R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
- M 5: Крива- Бельцы – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;
- R 20: Оргеев – Резина (на участке района Оргеев);
- R 14: Сэрэтень – Сорока;
- R 34: на участке района Леова;
- город Хынчешты;
- город Чимишлия;
- R 23: Басарабяска – Комрат, км 0 – 18.
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