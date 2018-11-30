Радары “выходят на охоту” за молдавскими водителями

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 30 ноября, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшены);

R 2: Кишинев – Бендеры;

M3/R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;

R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;

M 5: Крива- Бельцы – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;

R 20: Оргеев – Резина (на участке района Оргеев);

R 14: Сэрэтень – Сорока;

R 34: на участке района Леова;

город Хынчешты;

город Чимишлия;

R 23: Басарабяска – Комрат, км 0 – 18.