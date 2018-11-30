Радары “выходят на охоту” за молдавскими водителями

Радары “выходят на охоту” за молдавскими водителями

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автовладельцев о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 30 ноября, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшены);
  • R 2: Кишинев – Бендеры; 
  • M3/R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
  • R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
  • M 5: Крива- Бельцы – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;
  • R 20: Оргеев – Резина (на участке района Оргеев); 
  • R 14: Сэрэтень – Сорока; 
  • R 34: на участке района Леова;
  • город Хынчешты;
  • город Чимишлия;
  • R 23: Басарабяска – Комрат, км 0 – 18.
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