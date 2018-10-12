Радары выходят “на охоту” за молдавскими водителями: список трасс

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей.

Сегодня, 12 октября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 72 – 124, км 281 – 296;

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

R 4: R 6 – Гоян – Криулень – M 1, км 18 – 42;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65; км 45 – 95;

R 3/R 33/G 98: на участке района Хынчешть ;

M3/R 3: на участке района Чимишлия;

R 34 : на участке района Леова.