Радары выходят “на охоту” за молдавскими водителями: список трасс

Радары выходят “на охоту” за молдавскими водителями: список трасс

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения водителей. 

Сегодня, 12 октября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 72 – 124;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, км 72 – 124, км 281 – 296;
  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
  • R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
  • R 4: R 6 – Гоян – Криулень – M 1, км 18 – 42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы; 
  • R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R 26: Бендеры – Кэушаны – Чимишлия, км 6 – 59;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 65; км 45 – 95;
  • R 3/R 33/G 98: на участке района Хынчешть;
  • M3/R 3: на участке района Чимишлия;
  • R 34 : на участке района Леова. 
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