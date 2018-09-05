Радары продолжают “следить” за водителями: список трасс, где они будут сегодня

Радары продолжают “следить” за водителями: список трасс, где они будут сегодня

Национальный инспекторат патрулирования продолжает сообщать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 5 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень; 
  • M 5/R 1: на участке района Стрэшень; 
  • R 2/R 30: на участке района Анений Ной; 
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 128;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224; км 255 – 266;
  • R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17;
  • R 4: R6 Гоян – Криулень – М1, км 18 – 42; км 13 – 21; 
  • R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ, км 20 – 65;
  • R34/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;
  • M 3/R 3: на участке района Чимишлия; 
  • R 34: Хынчешть – Леова; 
  • в районе Теленешть; 
  • на республиканских дорогах R 1/ R 2/ R 3;
  • в муниципии Кишинев – на Хынчештском шоссе. 
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