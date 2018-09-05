Радары продолжают “следить” за водителями: список трасс, где они будут сегодня

Национальный инспекторат патрулирования продолжает сообщать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 5 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 1/R 3: на участке района Яловень;

M 5/R 1: на участке района Стрэшень;

R 2/R 30: на участке района Анений Ной;

R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70 – 128;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224; км 255 – 266;

R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17;

R 4: R6 Гоян – Криулень – М1, км 18 – 42; км 13 – 21;

R 30: Анений Ной – Кэушень – Штефан-Водэ, км 20 – 65;

R34/R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;

M 3/R 3: на участке района Чимишлия;

R 34: Хынчешть – Леова;

в районе Теленешть;

на республиканских дорогах R 1/ R 2/ R 3;

в муниципии Кишинев – на Хынчештском шоссе.