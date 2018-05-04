Радары дежурят сегодня на 12 трассах страны

Радары дежурят сегодня на 12 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения. 

Сегодня, 4 мая, они будут находиться на следующих участках дорог страны:

  • M 1/R 3: на участке района Яловень;
  • M 5/R 1: на участке района Стрэшень;
  • M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, км 77 – 129;
  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 194 – 224; км 255 – 266;
  • R 1: Кишинев – Унгены, км 40 – 70;
  • R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
  • R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R14, км 86 – 101;
  • R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
  • R 33/ G 98: на участке района Хынчешть;
  • R 3/ M 3: на участке района Чимишлия;
  • R 34: на участке района Леова.
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