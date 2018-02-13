Радары будут “дежурить” сегодня на семи трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 13 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;
- R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M1, км 18-42;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 49 – 86;
- R-20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;
- R 30: Новые Анены – Кэушаны, км 22 – 54;
- R 34: Хынчешть – Леова.
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