Радары будут “дежурить” сегодня на семи трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 13 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;

R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M1, км 18-42;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 49 – 86;

R-20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 30: Новые Анены – Кэушаны, км 22 – 54;

R 34: Хынчешть – Леова.