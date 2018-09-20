Радары будут дежурить сегодня на 11 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования сообщает о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 20 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: на участке района Стрэшень;

R 3: на участке района Яловень;

R 2: на участке района Анений Ной;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, км 49 – 86;

R 20: Оргеев – Резина, км 0 – 23;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 20 – 95;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинев – Тирасполь, км 0 – 90; км 194 – 224; км 281 – 296;

R 4: R6 – Гоян – Криулень – M1, км 18 – 42;

R34/R 33/G 98: на участке района Хынчешть;

M 3/R 3: на участке района Чимишлия;

R 34: на участке района Леова.