Работы по восстановлению пострадавшего от взрыва на Рышкановке жилого дома продолжаются

Работы по восстановлению пострадавшего от взрыва на Рышкановке жилого дома продолжаются

Об их ходе в рамках заседании в примэрии рассказал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву. 

По его словам, в прошлые понедельник и вторник завершились работы со стенами на 14 этаже, был залит бетон. Параллельно готовились стены на верхних этажах. Кроме того, утром в субботу был залит бетон для панельной плиты между 14 и 15 этажами дома. Таким образом, две панельные плиты – между 13 и 14 и между 14 и 15 этажами – уже готовы.

В ближайшие дни, по словам Грозаву, будут вестись работы по восстановлению стен между 15 и 16 этажами, а также будет восстановлена внешняя стена на 15 этаже. Также ведутся работы по подготовке стен к ремонту в местах общего пользования. Вице-примар Кишинева заявил, что примэрия вписывается в график работ и выразил надежду, что в будущем проблем не возникнет.

Напомним, в результате взрыва на Московском проспекте, 11/5 погибли 5 человек, включая 4-летнего ребенка. По предварительной информации, причиной стала утечка газа от незаконно установленного газового баллона. Взрывной волной уничтожило стены на нескольких этажах.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md