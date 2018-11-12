Работы по восстановлению пострадавшего от взрыва на Рышкановке жилого дома продолжаются

Об их ходе в рамках заседании в примэрии рассказал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

По его словам, в прошлые понедельник и вторник завершились работы со стенами на 14 этаже, был залит бетон. Параллельно готовились стены на верхних этажах. Кроме того, утром в субботу был залит бетон для панельной плиты между 14 и 15 этажами дома. Таким образом, две панельные плиты – между 13 и 14 и между 14 и 15 этажами – уже готовы.

В ближайшие дни, по словам Грозаву, будут вестись работы по восстановлению стен между 15 и 16 этажами, а также будет восстановлена внешняя стена на 15 этаже. Также ведутся работы по подготовке стен к ремонту в местах общего пользования. Вице-примар Кишинева заявил, что примэрия вписывается в график работ и выразил надежду, что в будущем проблем не возникнет.

Напомним, в результате взрыва на Московском проспекте, 11/5 погибли 5 человек, включая 4-летнего ребенка. По предварительной информации, причиной стала утечка газа от незаконно установленного газового баллона. Взрывной волной уничтожило стены на нескольких этажах.