Работы по восстановлению очистных сооружений выполнены на 46%

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Работы по восстановлению сооружений на очистной станции в Кишинёве выполнены на 46%. Об этом сообщил сегодня в ходе оперативного заседания служб примарии директор МП „Apă Canal-Chișinău” Анатолий Ликий, отметив, что это самый большой прогресс в процессе реабилитации.

По словам директора предприятия, за три недели было отмечено продвижение приблизительно на 10%. Он отметил, что предприятие делает все возможное, чтобы в столице снова не появился неприятный запах при повышении температуры воздуха, передаёт ipn.md.

Напомним, что в начале текущего месяца генпримар Кишинёва Ион Чебан раскритиковал ход работ на очистных сооружениях. Градоначальник возмутился тем, что к тому времени было выполнено всего 10% работ, хотя на том этапе должно было быть выполнено около 85% работ.