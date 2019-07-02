Работы по сносу в Атаках: спасатели вынесли из дома ещё два газовых баллона (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня утром сотрудники ГИЧС вынесли два баллона с пропан-бутаном из рабочей зоны вокруг здания в Атаках. Во время демонтажа верхних этажей на рабочую площадку с 8-го этажа упали два газовых баллона.

Оба баллона были немедленно эвакуированы с территории. Таким образом, спасатели исключили риск возможного взрыва во время работ по сносу, а также риск травмирования персонала.

Напомним, что несколько дней назад сотрудники ГИЧС обнаружили газовый баллон на 9 этаже аварийного дома.

Устойчивость здания и колебания постоянно проверяются при помощи лазерного датчика. За безопасностью в рабочей зоне следят более 20 спасателей и 7 единиц спецтехники.