Работы по реконструкции парка “Мезон” на Рышкановке идут полным ходом (ФОТО)

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Полным ходом ведутся работы по преображению парка “Мезон”, расположенного на Московском проспекте, 21, в секторе Рышкановка. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В ходе реализации проекта предусмотрена высадка зелёных насаждений, ремонт пешеходных дорожек, монтаж освещения и скамеек. Также будет облагорожена детская площадка, фитнес-зона и обустроена парковка для велосипедов.

В настоящее время ведутся работы по ремонту центральных аллей (4 600 м2), а также по установке бордюров (3 800 м). Параллельно устанавливаются скамьи (81 шт.) и мусорные баки. Степень завершённости проекта на текущий момент составляет 20%, а срок окончания работ намечен на октябрь.