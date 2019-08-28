Работы по реконструкции парка “Мезон” на Рышкановке идут полным ходом (ФОТО)

Работы по реконструкции парка “Мезон” на Рышкановке идут полным ходом (ФОТО)

Полным ходом ведутся работы по преображению парка “Мезон”, расположенного на Московском проспекте, 21, в секторе Рышкановка. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. 

В ходе реализации проекта предусмотрена высадка зелёных насаждений, ремонт пешеходных дорожек, монтаж освещения и скамеек. Также будет облагорожена детская площадка, фитнес-зона и обустроена парковка для велосипедов.

В настоящее время ведутся работы по ремонту центральных аллей (4 600 м2), а также по установке бордюров (3 800 м). Параллельно устанавливаются скамьи (81 шт.) и мусорные баки. Степень завершённости проекта на текущий момент составляет 20%, а срок окончания работ намечен на октябрь.

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