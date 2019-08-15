Возрожденный фонтан в Долине роз планируют открыть на следующей неделе (ФОТО)

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Работы по реконструкции фонтана и сквера у центрального входа в Долину роз почти завершены. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.



– Вместе с молодогвардейцами в начале лета 2017 года мы взялись за вопрос реконструкции фонтана. Весь процесс обсуждения и лоббирование этого вопроса заняли почти полтора года, и вот в бюджет 2019 года удалось включить необходимую статью расходов для проведения работ по реконструкции данного фонтана и благоустройства сквера, в котором он находится, – отметил вице-претор.

По его словам, открытие возрождённого фонтана состоится на следующей неделе.

– Открытие обязательно состоится в вечернее время. Ведь фонтан будет с музыкальной подсветкой, как это было когда-то давным давно… По периметру сквера установлено освещение. Вся территория будет уложена плиткой. Рядом детская спортивная площадка, аналогов которой в Кишинёве ещё нет, – добавил Витнянский, поблагодарив тех, кто верил в возможность восстановления фонтана.