Работы по подготовке детских лагерей отдыха завершат до 17 мая

Работы по подготовке детских лагерей отдыха завершат до 17 мая

Работы по подготовке детских лагерей отдыха будут завершены до 17 мая. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое будет опубликовано завтра в “Monitorul Oficial”.

Дневные лагеря отдыха будут готовы к приёму детей до 1 июня. Примерная стоимость одного дня пребывания в лагере отдыха, которая покрывается за счет госбюджета, колеблется от 165 до 251 лея, передаёт moldpres.md.

Правительство предоставит бесплатно 25% от общего количества путёвок. Они достанутся нескольким категориям детей и подростков, в том числе детям-сиротам, детям из малоимущих семей, а также детям из многодетных семей. Остальные путёвки в летние лагеря будут продаваться за 20% от стоимости.

Вместе с тем, Министерство образования, культуры и исследований оплатит 300 путёвок для детей из восточных районов Республики Молдова и города Бендеры.

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