Работы по подготовке детских лагерей отдыха завершат до 17 мая

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Работы по подготовке детских лагерей отдыха будут завершены до 17 мая. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое будет опубликовано завтра в “Monitorul Oficial”.

Дневные лагеря отдыха будут готовы к приёму детей до 1 июня. Примерная стоимость одного дня пребывания в лагере отдыха, которая покрывается за счет госбюджета, колеблется от 165 до 251 лея, передаёт moldpres.md.

Правительство предоставит бесплатно 25% от общего количества путёвок. Они достанутся нескольким категориям детей и подростков, в том числе детям-сиротам, детям из малоимущих семей, а также детям из многодетных семей. Остальные путёвки в летние лагеря будут продаваться за 20% от стоимости.

Вместе с тем, Министерство образования, культуры и исследований оплатит 300 путёвок для детей из восточных районов Республики Молдова и города Бендеры.