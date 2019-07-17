Работы по обустройству смотровой площадки и сквера на Мария Драган – в разгаре (ВИДЕО)

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Программы по благоустройству Кишинева продолжаются. В разгаре – работы по обустройству смотровой площадки и сквера на улице Мария Драган на Чеканах.

Об этом на своей странице в соцсети написал муниципальный советник, вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов.

– Мы, советники от ПСРМ, предложили обустройство двух смотровых площадок: на Мария Драган и Вадул-луй-Водской. Ребята из Ассоциации за благоустройство Кишинева предложили проект схему, и совет выделил 2.5 млн леев на реализацию. Надеюсь, работы проведут качественно, – отметил он.