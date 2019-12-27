Работы по благоустройству территории в секторе Ботаника продолжаются (ФОТО)

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Пока позволяют погодные условия, в столичном секторе Ботаника продолжаются работы по благоустройству территории. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

На данный момент ведутся следующие работы:

завершается реконструкция лестницы по бул. Дачия, 2;

благоустройство аллеи по бул. Дачия 2-14, где почти завершены работы по укладке нового плиточного покрытия и уже начали устанавливать освещение;

по ул. Траян 7, 9, ул. Индепенденцей 10/3, в начальном и старшем корпусах лицея Дмитрия Кантемира продолжаются работы по установке фитнес-площадок. По каждому из адресов осталось установить элементы workout, а на площадках, расположенных по адресу Мунчешть 788 и 804, осталось установить только скамейки;

по ул. Валя Кручий 2,4,6,8 ведутся работы по обустройству новых парковок. В этих дворах будут обустроены 2 000 квадратных метров парковочных мест, где смогут одновременно парковаться порядка 200 автомобилей.