Работы по благоустройству Кишинева стараниями социалистов продолжаются (ФОТО)

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Продолжаются работы по благоустройству Кишинева в рамках программ, инициированных фракцией ПСРМ в МСК. Так, сегодня на аллее Траян установили парковые скамейки.

– Жители улицы неоднократно обращались с просьбами разместить на данной аллее скамейки со спинками. Буквально вчера с местными жителями обсуждали, где именно нужны скамейки, а сегодня уже ведем работы по их установке, – отметил на своей странице в соцсети советник ПСРМ Юрий Витнянский.

Напомним, в рамках программы Партии социалистов по благоустройству Кишинева устанавливаются детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, восстанавливается освещение и дорожное покрытие во дворах.