Работы на улице 31 августа отменены, дорожное движение возобновлено

Работы на улице 31 августа отменены, дорожное движение возобновлено

Дорожное движение по улице 31 августа, на участке между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина, было возобновлено сегодня утром, 31 января. Работы по инженерным сетям, которые должны были проводиться до 17 февраля, были отложены.

Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел заявил, что в результате осмотра периметра было принято решение о том, чтобы ремонтные работы по электросетям и канализации проводились одновременно с работами на водопроводе, чтобы избежать двойной остановки движения. По оценкам, это будет сделано в марте-апреле, пишет ipn.md.

Напомним, что дорожное движение по улице 31 августа в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина было приостановлено с 8 декабря по 15 января в связи с Рождественской ярмаркой. Впоследствии муниципалитет продлил ограничения с целью выполнения работ по установке инженерных сетей. Изначально предполагалось, что участок будет недоступным до 17 февраля.

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