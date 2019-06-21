Работы на месте полуразрушенного дома в Атаках продолжаются

0

Утром 21 июня сотрудники ГИЧС возобновили работу в районе повреждённого дома в Атаках. Основная задача спасателей – демонтировать бетонные плиты, свисающие со стен.

Спасатели будут использовать спецтехнику для безопасного демонтажа частей конструкции, которые могут обрушиться. На месте работают как команды альпинистов, так и спасательные бригады.

Всего в процессе задействовано 70 сотрудников ГИЧС, а также 7 единиц спецтехники. На месте происшествия продолжает работать кризисная ячейка.