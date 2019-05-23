Работу Мунсовета нужно разблокировать, – Кожокару

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В январе состоялось первое и пока последнее в этом году заседание Муниципального совета. Несмотря на многочисленные обращения и требования фракции Партии социалистов созвать, наконец, МСК, это так и не было сделано.

Об этом рассказал глава фракции ПСРМ в Мунсовете Динарий Кожокару. Социалист отметил, что если совет не собирается больше шести месяцев, он может быть распущен.

В то же время Кожокару рассказал, что были предприняты попытки договориться о проведении заседания с другими фракциями, однако всякий раз возникали препятствия политического характера.

– Некоторые пытаются включить в повестку земельные проекты. Если раньше их предлагали либералы, то теперь этим занимается врио примара Руслан Кодряну. Работу Мунсовета нужно разблокировать, но для этого нужен консенсус с нашими коллегами, – сказал он, выразив надежду на то, что в ближайшее время деятельность МСК все же будет возобновлена.