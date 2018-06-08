Работодателям, пренебрегающим правилами защиты работников в жару, светят суровые штрафы

С началом жаркого сезона работа под открытым небом не закончилась. Некоторые трудяги с утра и до самого вечера занимаются полями, плантациями, стройками, и всё это под прямыми солнечными лучами.

В таких случаях не кто иной, как сам шеф, обязан предоставить своим рабочим необходимые меры защиты. Таким образом, на законодательном уровне руководитель обязан предоставить работникам, которые работают при температуре более 30 градусов, место в тени для отдыха, а также 2 литра газированной воды в день.

Ранее соблюдение этих правил работодателями контролировала Государственная инспекция труда, пишет stirilocale.md. На сегодняшний день этот сектор под контролем 10-и госучреждений, среди которых Национальное агентство безопасности пищевых продуктов, Агентство по защите прав потребителей, Национальное агентство общественного здравоохранения, Инспекция по охране окружающей среды и другие.

Работодателям, которые нарушают вышеуказанные требования, грозят штрафы. Так, например, физическим лицам могут наложить штраф в размере от 3000 до 4200 леев, лицам, несущим ответственность, грозит от 6000 до 10500 леев, а юридическим лицам – от 10500 до 13500 леев.