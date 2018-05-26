Работники свиноводческой фермы в Кантемире прошли подготовку к борьбе с АЧС (ФОТО)

Районное управление безопасности пищевых продуктов совместно с представителями специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям организовали учения, которые предполагали симуляцию вспышки африканской чумы свиней.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов, подготовка проходила в свиноводческой ферме села Чобалакчия Кантемирского района. Технологии фермы предполагают содержание животных в помещениях полуоткрытого типа, что повышает риски заражения животных.

Учения включали в себя теоретическую часть, практические упражнения, в ходе которых была инсценирована вспышка АЧС, а также принятие мер по борьбе с вирусным заболеванием. В них приняли участие глава района, его заместители, начальник районного управления безопасности пищевых продуктов, ветеринары, а также сотрудники полиции, службы чрезвычайных ситуаций, Moldsilva и примары некоторых ближайших населённых пунктов.

Целью учения является оценка уровня подготовки местных компетентных органов в области борьбы с африканской чумой свиней и уничтожению вируса в районе.