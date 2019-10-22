Работника ЖДМ поймали с поличным при краже топлива (ВИДЕО)

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Сотрудники Службы внутренней безопасности предприятия “Железные дороги Молдовы” задержали механика в момент слива дизельного топлива из локомотива.

На момент задержания мужчине удалось слить 50 литров топлива, пишет publika.md. В отношении сотрудника-нарушителя было начато служебное расследование.

Все доказательства, собранные Службой внутренней безопасности предприятия, были направлены в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка, виновному грозит ответственность.