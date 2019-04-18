Работник морского флота из Бельц отсудил у бывшей содержанки два самовара, три картины и бинокль

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Когда заканчивается любовь, начинается делёжка совместно нажитого имущества. К такому выводу пришёл житель Бельц, который подал в суд на бывшую сожительницу, потребовав вернуть ему морской бинокль, стоимость которого составляет 1 800 леев, три картины (по 1 000 леев каждая) и два самовара (по 1 000 леев каждый).

Кроме этого, мужчина потребовал в суде возместить ему стоимость имущества в размере 93 400 леев, включая сумму, вложенную в улучшение состояния недвижимости. По словам мужчины, с 2000 года он вёл общее хозяйство с ответчицей в квартире муниципия Бельцы. Во время совместного проживания они приобрели большое количество товаров. В 2013 году, когда их отношения прекратились, женщина препятствовала ему использовать совместно нажитое имущество, более того, некоторые вещи она спрятала. В связи с этим мужчина обратился в суд с ходатайством о признании совместно нажитого имущества, общая стоимость которого составляет 142 400 леев, пишет bizlaw.md.

Первая судебная инстанция отклонила иск мужчины. А суд высшей инстанции удовлетворил апелляцию, полностью отменив ранее принятое решение суда. Таким образом, имущество на сумму 142 400 леев было признано обще нажитым, а бывшую гражданскую супругу обязали возместить каждую 1/2 часть его стоимости. Кроме этого, женщину обязали вернуть бывшему сожителю его личные вещи: бинокль, три картины и два самовара, общая стоимость которых составляет 6 800 леев.

Судьи Апелляционной палаты пришли к выводу, что в приобретение совместного имущества больший вклад вносил заявитель. Доказательством этому послужило его место работы – мужчина с 2000 по 2011 год работал на морском судне в северных регионах РФ. Его высокий доход был подтверждён выпиской с банковского счёта, на который ему приходила заработная плата. Кроме этого, он предъявил суду доказательства совместного проживания с ответчицей, а также материалы, согласно которым его бывшая возлюбленная получала минимальный доход.

Суд постановил, что в квартире, где проживали бывшие гражданские супруги, был произведен ремонт на сумму 49 300 леев, а также было приобретено товаров на сумму 142 400 леев. После этого женщина обжаловала решение инстанции в Высшей судебной палате, указав, что в суде были использованы показания свидетелей, которые являются родственниками и друзьями её бывшего сожителя. Однако ВСП отклонил запрос на обжалование.