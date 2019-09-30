Угнал трактор, чтобы покорить девушку: в приключениях работника фермы разбираются правоохранители

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Техники одной из ферм, расположенных в Слободзейском районе, утром обнаружили пропажу трактора «МТЗ-80» и обратились в милицию. Сумма ущерба составила 8 210 приднестровских рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий трактор был найден в селе Приозёрное Слободзейского района. Как выяснилось, накануне вечером работник фермы отправился на сельхозтранспорте в гости к подруге. Ранее неоднократно судимый 24-летний житель села Глиное задержан, сообщает mvdpmr.org.

За совершение угона подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.