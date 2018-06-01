Работник автомастерской угнал автомобиль, чтобы покатать возлюбленную

Серебристый Mercedes пропал ночью с территории одного из автосервисов в Бендерах.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, владелец сдал его для покраски, но спустя сутки обратился в милицию с заявлением об угоне. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и задержали злоумышленника по горячим следам.

Как оказалось, на противоправный поступок 19-летнего рабочего автомастерской подвигло светлое чувство. Хотел показать возлюбленной ночной город, а вот о последствиях не подумал. На чужой машине парочка каталась до рассвета. Утром девушка отправилась на работу, а угонщик собирался незаметно вернуть автомобиль в сервис.

В настоящий момент по факту неправомерного завладения чужим автомобилем проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.