Работник автомастерской угнал автомобиль, чтобы покатать возлюбленную

Работник автомастерской угнал автомобиль, чтобы покатать возлюбленную

Серебристый Mercedes пропал ночью с территории одного из автосервисов в Бендерах.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, владелец сдал его для покраски, но спустя сутки обратился в милицию с заявлением об угоне. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали и задержали злоумышленника по горячим следам.

Как оказалось, на противоправный поступок 19-летнего рабочего автомастерской подвигло светлое чувство. Хотел показать возлюбленной ночной город, а вот о последствиях не подумал. На чужой машине парочка каталась до рассвета. Утром девушка отправилась на работу, а угонщик собирался незаметно вернуть автомобиль в сервис.

В настоящий момент по факту неправомерного завладения чужим автомобилем проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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