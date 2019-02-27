Работавший в Кишинёве европейский советник осужден за педофилию: он насиловал детей из Молдовы

0

Близкий советник лидера оппозиции в Греции, который в 2010-2011 годах был политическим советником вице-премьера и министра экономики Молдовы, которого оплачивал ЕС и программа PNUD, был осужден за педофилию.

Речь идёт о 55-летнем Никосе Георгиадисе, который является одним из самых близких советников лидера греческой оппозиции Кириакоса Мицотакиса, передаёт voceabasarabiei.md. Георгиадис был приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы и штрафу в 20 000 евро. Такое наказание он получил за сексуальное насилие в отношении некоторых детей из Республики Молдова.

Обвинитель по данному делу отметил, что Никос Георгиадис нанял лучших адвокатов из Молдовы для того, чтобы его имя не всплыло ни в одном деле по расследованию сети педофилов. Суд в Афинах приговорил Георгиадиса к 16 месяцам тюремного заключения за жестокое обращение в отношении первой жертвы и к 12 месяцам за те же действия в отношении двух других. В общем педофил должен провести в тюрьме 28 месяцев и выплатить жертвам компенсацию в размере 20 000 евро.

Напомним, что, по данным организации «La Strada», летом-осенью 2010 года после ряда телефонных звонков, были выявлены восемь детей, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны иностранных граждан. Подозреваемыми стали трое иностранцев – граждане Италии, Норвегии и Греции.

После начала расследования в Республике Молдова, Георгиадис срочно покинул нашу страну. Дело дошло до властей Греции в 2016 году после того, как в одном из журналов была опубликована информация о насилии детей из РМ.