Работавший на стройке мужчина угодил в больницу в результате несчастного случая

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В реанимационное отделение был госпитализирован 29-летний тираспольчанин. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, перелом основания черепа.

В ходе разбирательства было установлено, что трагедия произошла 9 апреля на территории строящегося дома. Работая подсобным рабочим, мужчина оступился на деревянной лестнице и упал. Очевидцы вызвали “скорую”.

По факту случившегося проводится проверка.

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