Работал за границей, чтобы вернуть долг: подробности о застрелившем себя из-за кредита молдаванине (ВИДЕО)

Как отмечает источник, соседи видели, как накануне к умершему наведались судебные исполнители.

– В последний раз я видел его вечером, он был обеспокоен, у него были долги. Он работал за границей, чтобы вернуть деньги. Вчера я заметил двух человек, которые интересовались квартирой №39, и предположил, что в этом может быть причина, – рассказал мужчина.

Вместе с тем, сосед умершего говорит, не мог подумать, что тот пойдет на такой шаг, так как, по его словам, он был очень сильным. Погибший был женат, у него остались двое детей.

Напомним, что вчера 50-летний мужчина выстрелил себе в голову в офисе кредитной компании на глазах сотрудников фирмы. Мужчина не смог вернуть взятый кредит в размере 12 тысяч долларов, а накануне его попросили освободить квартиру.