Работал по найму и украл телевизор: злоумышленник задержан

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Кража из частного дома в села Парканы была совершена в последних числах сентября. Хозяйка заявила в милицию о пропаже плазменного телевизора и декодера к нему.

Бендерские милиционеры задержали подозреваемого 25 ноября. Как выяснилось, 59-летний ранее судимый гражданин весной работал по найму у потерпевшей, копал во дворе сливную яму. Тогда он и обратил внимание, что женщина никогда не закрывает дом. Похищенный телевизор злоумышленник продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, пишет mvdpmr.org.