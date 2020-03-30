Работающий врачом в Испании молдаванин победил COVID-19

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Молдаванин Штефан Ботнару, проживающий и работающий в Испании, вылечился от коронавируса. Об этом наш соотечественник сообщил на своей странице в Facebook.

20 марта мужчина написал о том, что прошёл тестирование. Результат на COVID-19 оказался положительным, передаёт unimedia.info.

– Несмотря на строгое соблюдение всех мер защиты я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас чувствую себя хорошо, у меня нет температуры или кашля, только заложенность носа, – написал Штефан в Facebook.

Он также уточнил, что в течение 8 дней был полностью изолирован. Через 6 дней ему придётся повторить тест, чтобы вернуться к работе.

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