Работающие в России на законных основаниях молдавские граждане будут пользоваться социальными выплатами

Работающие в России на законных основаниях молдавские граждане будут пользоваться социальными выплатами

Граждане Республики Молдова, которые работают в Российской Федерации на законных основаниях, будут получать социальные выплаты. Состав делегации нашей страны, которая будет участвовать в переговорах по проекту соответствующего соглашения, установлен в указе главы государства, который будет опубликован завтра в “Официальном мониторе”.

Согласно документу, официальная делегация Республики Молдова будет состоять из шести человек, ее возглавит государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу. Соглашение касается трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые работают или проживают на территории России, они смогут получать пенсию по возрасту, пенсию по нетрудоспособности, пенсию по случаю потери кормильца, пенсию и пособие по инвалидности, вызванные несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, пособие на погребение.

Документ заменит действующее Соглашение между правительствами Республики Молдова и Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное в 1995 году. К настоящему времени Молдова заключила аналогичные соглашения с 13 государствами.

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