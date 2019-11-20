Работающие в России молдавские граждане смогут рассчитывать на пенсии

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Молдавские граждане, работающие в России, смогут рассчитывать на пенсии. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила начало переговоров по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения.

Соглашение касается трудовых мигрантов из Республики Молдова, работающих или проживающих на территории России. Документ будет применяться к молдавским гражданам в следующих случаях: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсия и пособие по инвалидности, вызванной несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, выплата на погребение, пишет moldpres.md. В случае граждан Российской Федерации речь идет о пенсионном обеспечении по возрасту, инвалидности, страховании по случаю потери кормильца; фиксированной выплате по страховой пенсии; увеличении фиксированной выплаты и доплате к страховой пенсии; пенсионных и накопительных выплатах, финансируемых из пенсионных сберегательных фондов; социальных пенсиях; социальной надбавке к пенсиям и социальной выплате на погребение.

Соглашение заменит действующий договор между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное 10 февраля 1995 года. Аналогичные соглашения у Республики Молдова заключены с 13 странами.

Стоит отметить, что ранее на необходимость заключения такого соглашения неоднократно обращал внимание президент страны Игорь Додон. Глава государства также поднимал этот вопрос на встречах с высшим руководством России.