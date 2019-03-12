Работа за рубежом: полиция рассказала, как не попасть на крючок мошенников

0

Сегодня появилась масса посредников, фирм и агентств по трудоустройству за рубежом. Работа в Молдове малооплачиваемая — это стало основной причиной поиска дополнительных средств у наших граждан и дало толчок мошенникам и недобросовестным фирмам-посредникам зарабатывать на актуальной отрасли зарубежного трудоустройства.

Многие уже сталкивались с такой ситуацией, когда, заплатив определенную сумму посредникам, к сожалению, так и не получали желанной работы. Как показывает статистика, в период с 4 по 11 марта 2019 года на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 6 таких случаев. Чтобы не попасть в различные «ловушки» мошенников, нечестных агентств или работодателей Управление полиции Гагаузии дало несколько рекомендаций:

если при трудоустройстве Вам первым делом предлагают заплатить деньги (за оформление документов, обучение, покупку расходных материалов и т.п.), работу вы здесь не найдете. Скорее, наоборот — сами станете источником обогащения для работодателя;

гарантией от нечистоплотных работодателей является трудовой договор, в котором были бы четко оговорены все условия работы, поэтому все договорённости старайтесь закреплять документально (договор с агентством, посредником и работодателем);

внимательно изучите договор при трудоустройстве, обращайте внимание, уточняйте все условия работы, весь порядок оплаты труда, что работодатель может вычесть из заработной платы (жильё, питание, проезд на работу, одежда, инструмент и т.д.);

контракт с работодателем должен быть переведён на Ваш родной язык или язык доступный вам;

старайтесь не связываться с незнакомыми частными лицами, предлагающими услуги трудоустройства, а тем более не платите им каких-либо денег удалённо;

наличие у агентства документов, лицензии ещё не говорит о порядочности компании. Старайтесь искать информацию о ней из открытых источников, изучите отзывы в интернете на тематических форумах, соц. сетях и т.д. Если компания обманывает, она всегда оставляет после себя огромный шлейф негатива в интернете, но, при этом, старайтесь отличать единичные «выбросы» конкурентов от отзывов реальных людей;

для того, чтобы получать высокую зарплату, необходимо как минимум быть профессионалом в какой-либо области. Люди без опыта вряд ли могут рассчитывать на такой заработок. А приятные цифры с множеством нулей в объявлении – это, скорее всего, приманка. Узнайте, каков реальный уровень зарплат в стране трудоустройства. Обещания фантастического заработка должно очень настораживать;

уточняйте, какую именно визу вам открывают, она должна быть из категории рабочих. Все другие варианты и обещания «переоформить» документы по прибытии говорят о нелегальности работы;

не отдавайте свой паспорт, никому и ни при каких обстоятельствах. Требование работодателя сдать паспорт на хранение – плохой знак;

встаньте на учёт в Консульстве Вашей страны. В проблемных ситуациях Консульство предоставит Вам защиту;

если Вас обманули, обращайтесь в местную полицию. Вы имеете полное право на защиту, если находитесь в стране на легальных основаниях.

Управление полиции АТО Гагаузия призывает граждан в случае, если вы стали жертвой мошенников, сообщать об этом по телефону 112 или обращаться в ближайший Инспекторат полиции.