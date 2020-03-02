Работа “скорой помощи” в Кишинёве нарушена: врачи опаздывают к пациентам из-за протеста

Работа “скорой помощи” в Кишинёве нарушена: врачи опаздывают к пациентам из-за протеста

Национальный центр догоспитальной скорой помощи сообщил, что причиной задержек приезда к пациентам бригад врачей в муниципии Кишинёв является протест, в связи с которым в центре города образовались пробки.

– Бригады врачей “скорой помощи” сталкиваются с трудностями дорожного движения на главной артерии города из-за протестов на площади Великого национального собрания, в связи с которыми был заблокирован ряд улиц, – говорится в пресс-релизе Наццентра догоспитальной скорой помощи.

В связи с этим бригады врачей опаздывают на вызовы. Машины “скорой помощи” вынуждены добираться к пациентам по объездным путям, что увеличивает расстояние и время, в течение которого бригады врачей могут приехать на вызов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md