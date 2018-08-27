Работа палаток “антижара” приостановлена на время мини-каникул

Работа палаток “антижара” приостановлена на время мини-каникул

С 14 августа около 40 тысяч человек обратились в реабилитационные пункты, установленные во многих населенных пунктах страны на время жары.

Как сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, в реабилитационные пункты обращаются мамы с детьми, пожилые люди и другие категории лиц, пишет moldpres.md.

Вместе с тем, работа реабилитационных пунктов была приостановлена. Решение было принято в связи с мини-каникулами. По мнению властей, воспользовавшись каникулами, многие люди отправятся на отдых. После мини-каникул, если высокие температуры сохранятся, власти примут решение в связи с установкой пунктов реабилитации.

С начала лета и до середины августа в стране были установлены 9 реабилитационных пунктов, в которые обратилось более 7400 граждан.

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