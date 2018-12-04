Работа Кишинёвского аэропорта затруднена из-за густого тумана (ТАБЛО)

Несколько самолетов, которые должны были вылететь или приземлиться в Кишиневском международном аэропорту, объявили о задержках.

По словам представителей аэропорта, проблемы возникли из-за густого тумана. Так, например, самолёт, который должен был вылетать в Стамбул, задерживается, а рейс в Краснодар и вовсе отменён.

Представители аэропорта предупреждают пассажиров о возможных изменениях в расписании других авиарейсов с учётом плотного тумана. Воздушное сообщение восстановится после улучшения погодных условий.