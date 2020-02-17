Рабочая встреча в парламенте: какие вопросы обсуждались (ФОТО, ВИДЕО)

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В здании парламента прошла рабочая встреча с участием президента страны, председателя парламента, премьер-министра, а также руководителей Партии социалистов и Демократической партии на уровне председателей и вице-председателей.

Основные темы дискуссий были связаны с деятельностью парламента и правительства в ближайшее время, в том числе по вопросу запуска масштабных среднесрочных и долгосрочных проектов, направленных на дальнейшее улучшение жизни наших людей. В ходе рабочей встречи были обсуждены и проблемы, затронутые гражданами во время поездок представителей аппарата президента, правительства и парламента по стране.

Президент Игорь Додон отметил важность беспрецедентной за последние годы совместной работы трех государственных органов, приветствуя тот факт, что представители этих институтов власти наконец-то могут собраться за общим рабочим столом и составить единую повестку, основанную на приоритетах наших сограждан. Глава государства перечислил уже начатые социальные инициативы и призвал правительство ускорить их реализацию, чтобы люди уже в этом году почувствовали улучшение в стране от новых качественных дорог, освещенных улиц и от других проектов, находящихся в стадии реализации.

Премьер Ион Кику рассказал о ситуации по основным направлениям работы правительства. Это в первую очередь касается социально-экономических вопросов, в особенности – улучшения дорожной инфраструктуры, освещения сёл, повышения безопасности граждан, увеличения числа рабочих мест, роста доходов государственного бюджета, реформирования и модернизации госорганов, а также многих других проектов, направленных на улучшение жизни граждан, в том числе путем постепенного повышения уровня доходов.

Лидеры ПСРМ и ДПМ провели обмен мнениями с премьер-министром по общей рабочей повестке парламента и правительства, но попросили как можно более скорого приведения правительственного плана действий в соответствие с обязательствами, которые обе партии взяли на себя перед гражданами. Поддержка нынешнего кабинета со стороны ДПМ и ПСРМ основана на социальной платформе, в которую были объединены базовые приоритеты жителей страны, а не на политических предпочтениях, так что от правительства ожидают дальнейших действий именно для решения первоочередных проблем граждан. Руководство обеих партий в связи с этим перечислило свои ожидания от правительственной команды и договорилось с премьером периодически проводить оценку методов работы по основным направлениям.

Фракция ДПМ предложила совместную реализацию правительством и парламентом плана развития страны на ближайшие годы, что включало бы конкретные меры по улучшению жизни граждан. Стороны договорились о принятии ряда мер, которые способствовали бы более эффективному институциональному взаимодействию, в том числе через более активную коммуникацию, чтобы парламент и правительство могли осуществить действия по устойчивому развитию Республики Молдова.

Председатель ДПМ Павел Филип настоял на том, чтобы социальная платформа, на базе которой сейчас функционирует правительство и парламентское большинство, была по-прежнему сосредоточена исключительно на решении проблем граждан и оставалась как можно дальше от любых ложных геополитических споров, чтобы она продолжала курс на европейское развитие, включая укрепление правового государства и искоренение коррупции, следуя цели модернизации и европейской интеграции Республики Молдова.