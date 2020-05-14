Рабочая группа по закупке и сборке автобусов для Кишинева пришла к общему знаменателю

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Сегодня на сайте примарии Кишинева был опубликован отчет рабочей группы мунсовета касательно обновления парка общественного транспорта муниципия.

Советник генерального примара, секретарь рабочей группы Владимир Митру отметил, что муниципию срочно необходимы новые автобусы. Он также подчеркнул, что об этом мунсовет просят и примары пригородов.

– Необходимо, чтобы общественный транспорт доходил до каждого пригородного населенного пункта, – сказал Митру.

Он предложил инициировать на заседании Муниципального совета 19 мая создание рабочей группы по электронной системе оплаты проезда в общественном транспорте, что позволит достичь транспарентности в этой сфере. Проект по закупке и сборке 100 новых автобусов будет также рассмотрен на этом заседании.

Напомним, на сегодняшний день одна из наиболее серьезных проблем пригородов муниципия Кишинев – это острая нехватка общественного транспорта. В связи с этим генпримар Ион Чебан обратился ко всем советникам с призывом на заседании 19 мая проявить политическую зрелость и единогласно проголосовать за закупку и сборку автобусов.

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