Рабочая группа изучит качество подготовки будущих водителей

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Премьер-министр Ион Кику поручил создать рабочую группу для проверки качества подготовки будущих водителей. Эксперты должны внести предложения по улучшению системы записи кандидатов для сдачи практического теста, изучить возможность применения нового способа аккредитации автошкол и другие способы оценки работы экзаменационных центров.

Кику призвал принять срочные меры для сокращения очередей, без ущерба для качества процесса проведения экзаменов, пишет ipn.md.

Граждане недовольны тем, как государственное учреждение организует этот процесс, и я склонен полагать, что в системе существует хорошо разработанная стратегия вымогательства денег. Мы должны предоставлять услуги так, как хотят граждане, – подчеркнул глава кабмина.

Начальник Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водителей Агентства публичных услуг Георге Крецу заявил, что проблема заключается не только в подготовке кадров для приёма экзаменов, но и в квалификации кандидатов. В настоящее время только 43 автошколы соответствуют стандартам, а остальные почти 140 работают на основе лицензий, полученных много лет назад.

В 2019 году более 122 000 человек пытались сдать экзамен на получение водительских прав, но только 39 000 из них удалось получить права. При теоретическом тестировании уровень сдачи экзамена составил до 80%.