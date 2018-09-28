Пытавшийся сбежать из тюрьмы в Леова заключённый найден повешенным

Случай суицида произошёл в пенитенциаре №3 в Леова сегодня, 28 сентября, в 5:40 утра.

Как сообщает пресс-служба Национальной пенитенциарной администрации, бездыханное тело 49-летнего заключённого обнаружили в тюремной камере охранники. Стоит отметить, что несколько дней назад этот же заключённый пытался сбежать из пенитенциара, но был остановлен надзорными. На теле скончавшегося не было найдено признаков насильственной смерти.

Прибывшие в пенитенциар врачи скорой помощи пытались вернуть заключённого к жизни, но безуспешно. Медики констатировали факт смерти.

Об инциденте были уведомлены Инспекторат полиции Леова, прокуратура, Офис народного адвоката, а также родственники погибшего. Национальная пенитенциарная администрация инициировала расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.