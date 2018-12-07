Пытавшийся подкупить избирателей с помощью веб-платформы житель столицы отделался штрафом

29-летний мужчина был признан виновным в подкупе избирателей и получил наказание в виде наложения штрафа в размере 20 000 леев с конфискацией имущества, используемого в совершении преступления.

Согласно материалам дела, 20 мая 2015 года подсудимый приобрёл на один год домен www.alegerimoldova.com, обозначив неверные контакты. Таким образом, он создал веб-платформу, при помощи которой призывал избирателей, зарегистрированных на сайте, голосовать за конкретного человека, выдвигавшего свою кандидатуру на местных выборах 2015 года. Он уверял пользователей сайта, что обеспечит их анонимность и безопасность противоправных действий, которые им предстояло совершить.

За два дня до местных выборов администратор платформы должен был передать избирателям через e-mail электронное письмо с информацией о кандидате, за которого они должны были проголосовать. Затем избиратель должен был сфотографировать заполненный в соответствии с инструкциями бюллетень и передать его администратору, который обещал по 50 леев за каждый загруженный бюллетень.

Кроме того, обвиняемый побуждал представителей политических партий и кандидатов на местных выборах заранее покупать голоса избирателей, чтобы получить 20% комиссионных. Он указал, что один процент на местных выборах в Кишинёве стоит около 20 000 долларов, а один процент на местных выборах в Бельцах – около 2 500 долларов.

Подсудимый не признал свою вину. Приговор может быть обжалован.