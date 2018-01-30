89

Пытавшихся ограбить продуктовый магазин приднестровцев поймали с поличным

Пытавшихся ограбить продуктовый магазин приднестровцев поймали с поличным

Приготовленные к выносу колбасы, алкогольные напитки, табачные изделия так и остались на полу в магазине. 

Инцидент произошел в селе Гыска. В магазине, который стал мишенью грабителей, сработала сигнализация. Через несколько минут экипаж группы задержания уже осматривал место происшествия.

Обходя здание с тыльной стороны, милиционеры увидели, как из окна выпрыгнули двое неизвестных и попытались скрыться во дворах близлежащих домов. Представители правоохранительных органов догнали и задержали подозреваемых.

– Ими оказались двое 16-летних сельчан. Из рюкзака одного из них были изъяты 48 пачек сигарет различных марок. Украсть больше злоумышленники не успели. Приготовленные к выносу колбасы, алкогольные напитки, табачные изделия так и остались на полу в магазине, – пишет источник.

По факту кражи проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md