Пытался скрыться от правоохранителей: нарушителя пограничного режима удалось задержать (ФОТО)

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Мужчина, которого застали в пограничной зоне в полночь и без документов, попытался скрыться от пограничников. После того, как нарушителя несколько раз попросили остановиться, а он не сделал этого, одному из патрульных пришлось применить оружие.

Инцидент произошёл в Леова. В 2,5 км от границы был замечен автомобиль Jeep Grand Cherokee, а всего в нескольких метрах находился человек. Завидев патрульных, мужчина бросился бежать. В результате для задержания пришлось прибегнуть к предупредительным выстрелам.

В ходе допроса было установлено, что мужчина является жителем села Минджир Хынчештского района. В пограничной зоне он должен был встретиться с двумя другими гражданами Молдовы. Кроме того, при проверке транспортного средства выяснилось, что имевшиеся регистрационные номера принадлежали другому автомобилю.

Согласно законодательству, задержанному придётся заплатить штраф за нарушение режима пограничной зоны. Транспортное средство было изъято до выяснения всех обстоятельств.