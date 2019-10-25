Пытались провезти в автобусе марихуану: двух жителей Хынчешт приговорили к тюремному заключению

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о вынесении Апелляционной палатой Кишинева приговора о тюремном заключении сроком на 7 и 6 лет в отношении двух обвиняемых. 26-летние жители Хынчешт проходили по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков.

Изначально суд Хынчешт установил для них наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно, с приостановлением исполнения приговора на 4 года.

Злоумышленники разработали хитрый план перевозки через границу марихуаны в автобусе “Кишинёв-Бухарест”. Так, в феврале 2018 года, после въезда на таможню, один из преступников оставил наркотики в автобусе и вышел, пояснив, что забыл свои документы дома. Далее он сел в поджидавшую его машину подельника и отправился за автобусом с намерением забрать посылку после пересечения границы.

Один из пассажиров заметил подозрительный пакет и сообщил об этом водителю автобуса, который уведомил правоохранителей. В итоге нарушители были задержаны и приговорены сначала к 5 годам тюремного заключения условно с приостановлением наказания на 4 года, а затем, после оспаривания приговора прокурорами, – соответственно к 7 и 6 годам лишения свободы.