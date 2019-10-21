Пытались провезти контрабандой одежду и парфюм: молдаванина с подельником задержали на румынской таможне (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции соседнего государства в пункте пропуска “Джурджу” обнаружили более 1 200 единиц текстиля и парфюмерии, которые гражданин Молдовы и Австрии пытались незаконно ввезти в Румынию.

Так, в ходе тщательных проверок пограничники обнаружили в автобусе и грузовом автомобиле 1 246 текстильных изделий и единиц парфюмерии с указаниями известных брендов и без документов о происхождении. В ходе следствия правоохранители установили, что владельцами товаров являются гражданин Молдовы и гражданин Австрии в возрасте 21 и 31 лет, пишет echipa.md.

Все товары были изъяты до выяснения обстоятельств случившегося. К нарушителям будут применены санкции.