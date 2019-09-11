Пытались повлиять на уголовное дело за деньги: бывший и действующий сотрудники МВД и двое их сообщников задержаны

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Прокуроры и офицеры НАЦ задержали четырёх человек, которые пытались повлиять на окончательный приговор по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного оборота наркотиков. Среди задержанных – бывший полицейский и офицер уголовного розыска Инспектората полиции Кагула.

Согласно материалам дела, подозреваемые потребовали у осведомителя 5 000 евро, утверждая, что смогут повлиять на следователя и прокурора, которые вели уголовное дело, и убедить обоих принять благоприятное решение в деле. В итоге требуемая сумма в 5 000 евро была понижена до 2 000 евро. Деньги были переданы в двух этапах под контролем офицеров Национального антикоррупционного центра.

Сегодня подозреваемые были задержаны и сопровождены в штаб-квартиру НАЦ. По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или от 2 до 6 лет лишения свободы.