Пытались наживиться на коронавирусе: полиция задержала нелегальных продавцов дезинфектантов и масок (ФОТО)

0

Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората задокументировали 5 случаев незаконной деятельности, связанной с производством и продажей масок и антисептических гелей.

Так, в столице сотрудники полиции оштрафовали пять человек, которые продавали дезинфицирующие средства, перчатки и медицинские маски без сертификата качества на продукцию и иных необходимых документов. В результате было изъято 4 931 ёмкостей с дезинфектантами на сумму более 195 тыс. леев, 4 850 масок на 50 тыс. леев и 100 пар медицинских перчаток на 375 леев.

Также правоохранители “прикрыли” предприятие, где занимались производством и продажей строительных средств (грунтовка, клей, натриевое жидкое стекло и т. д.). Экономический агент незаконно изготавливал раствор, который продавался как дезинфицирующее средство против COVID-19. Полиция изъяла товар на сумму более 191 тыс. леев.

На имена нарушителей были составлены протоколы и выписаны штрафы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.