Пылесос, ветродуйка, постельное бельё и колонки: «улов» двух задержанных в столице воров (ВИДЕО)

Полиция Кишинёва арестовала двух молодых людей, которые пробрались в дом 45-летнего жителя города Сынжера и украли пылесос, ветродуйку, колонки и комплект постельного белья.

В ходе уголовного расследования было установлено, что злоумышленники забрались в чужое жилище, повредив при этом окно. Своими незаконными действиями 27-летний житель района Фалешть и 17-летний юноша из Унген нанесли ущерб хозяину дома в размере 7 000 леев, сообщает пресс-служба полиции.

Примечательно, что подозреваемые были ранее судимы за кражу из автомобилей. Во время допроса молодые люди признали свою вину.

По факту кражи с проникновением было возбуждено уголовное дело. Если вина молодых людей будет доказана, то им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Полиция продолжает расследование с целью установления возможного участия задержанных в других преступлениях подобного характера на территории Кишинёва.

Напомним, что столичная полиция арестовала двух 30-летних мужчин по подозрению в изнасиловании 29-летней жительницы Кишинёва.