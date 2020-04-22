Пылающие поля: пожарные потушили более 50 возгораний сухой растительности за последние сутки (ФОТО)

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За последние 24 часа пожарные ликвидировали свыше 50 возгораний сухой травы. Самый крупный пожар произошёл в селе Колибаш Кагульского района, где огонь уничтожил 70 га растительности. На место ЧП прибыли три пожарных расчёта. К счастью, обошлось без жертв. Причина происшествия и ущерб устанавливаются.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), ещё один очаг возгорания сухой растительности был потушен в населённом пункте Костешты Яловенского района. Там огонь уничтожил более 45 га травы. Помощь сотрудников ГИЧС понадобилась также в селе Изворень Унгенского района, где в результате пожара сгорело 20 га сухой травы.

В связи с этим спасатели призывают граждан воздерживаться от сжигания бытовых отходов и травы. В условиях низкой влажности и ветра небольшие очаги могут обернуться крупными пожарами.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года пожарные и спасатели потушили 2 434 возгорания растительности по всей стране, в результате которых сгорело около 8 000 га площадей.

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