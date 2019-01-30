Путин приветствует усилия Додона для развития молдо-российских отношений: Мы очень рады вас видеть и готовы к обсуждению любого вопроса

0

Сегодня днем в Кремле состоялась очередная беседа президентов Молдовы и России. Приветствуя Игоря Додона, его российский коллега Владимир Путин подчеркнул, что беседы глав государств проходят регулярно, и дают определенный результат.



– Только за 11 месяцев прошлого года у нас товарооборот подрос на 29,5 процента почти что, достиг миллиарда трёхсот восьмидесяти миллионов долларов. Это больше, чем за весь предыдущий, 2017 год. Мы приняли дополнительные решения и по плодоовощной продукции по вашей просьбе, и по винодельческой продукции. Мы говорим, что эти решения – так у нас отражено в постановлении правительства – будут действовать до конца марта текущего года. Мы вместе промониторим, как идёт эта работа, и примем решение о том, как поступать в этом направлении дальше. И по трудовой миграции тоже принято соответствующее решение о поддержке людей, которые не совершили каких‑то серьёзных нарушений российского миграционного законодательства, – перечислил он.

Путин также заявил Додону, что очень рад его видеть и готов к обсуждению любого вопроса, который глава нашего государства считает приоритетным для развития российско-молдавских отношений.

– Знаю, что Вы для этого очень многое делаете, – подчеркнул он.

Подробности встречи – скоро на нашем сайте.